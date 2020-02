Ha riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita, il motociclista protagonista di un incidente, questa mattina, verso le 8.15 allo svincolo di Rivera. Stando alle prime informazioni lo sventurato, un 31enne svizzero domiciliato nel Luganese che circolava in direzione nord a bordo di una moto immatricolata in Ticino, per motivi da stabilire, nell'affrontare la curva dello svincolo autostradale, ha perso il controllo della moto andando ad impattare contro il guidovia metallico di protezione. Il giovane ha riportato importanti lesioni a una gamba. Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Lugano, con un'ambulanza, un'automedica ed il veicolo comando, hanno subito prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano. Per consentire le operazioni di ripristino e i rilievi del caso, la polizia fa sapere che l'uscita autostradale rimarrà chiusa almeno fino alle 11.