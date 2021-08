Nella giornata di sabato un sub è rimasto vittima, durante un'immersione, di un incidente di decompressione. Lo riferisce Rescue Media. Per soccorrere l’uomo, oltre al personale della Croce Verde di Lugano e alla polizia lacuale, è intervenuto il veicolo attrezzato di camera iperbarica messo a disposizione da Hospita Suisse SA in collaborazione con SAM Mendrisiotto.