Incidente in galleria oggi poco dopo le 8.30, quando un SUV con rimorchio, che circolava all'interno della galleria Vedeggio-Cassarate in direzione di Manno, ha invaso la corsia di marcia opposta per poi scontrarsi con un camion. Non si lamentano feriti. L'inchiesta di polizia dovrà stabilire le ragioni del sinistro. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, i pompieri di Lugano nonché gli addetti dell'UT4. A causa dell'incidente il tunnel è stato chiuso in entrambe le direzioni per circa un’ora e mezza. La galleria è nel frattempo stata riaperta ed è ora normalmente transitabile.