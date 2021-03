La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 11.00 sull’autostrada A2 in territorio di Lamone (tra l’uscita di Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverne) vi è stato un incidente della circolazione stradale. In base a una prima ricostruzione, un 53enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese viaggiava sulla sua autovettura in direzione Nord. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, il 53enne ha quindi tamponato un camion con targhe ticinesi che lo precedeva e che in quel momento avanzava sulla corsia destra a velocità ridotta a causa di alcuni rallentamenti del traffico. A seguito del violento impatto, l’auto ha terminato la sua corsa capovolgendosi.