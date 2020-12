Luce verde: è il caso di dirlo. Poi arriveranno anche la gialla e la rossa: del resto sono parte integrante del progetto. Già, perché l’incrocio Arizona di Massagno, dove s’intersecano via San Gottardo e via Tesserete, in futuro sarà regolato da semafori. L’approvazione definitiva è arrivata lo scorso autunno, quando il Cantone ha trovato un accordo con i privati che nel 2014 si erano opposti al cambiamento con un ricorso. Ora non resta che procedere con la progettazione definitiva e assegnare i mandati per i lavori. Se in quest’ultima fase non ci saranno intoppi, la previsione è quella di approfittare del prossimo periodo estivo (luglio/agosto) per eseguire una serie di opere preliminari, per poi avviare il cantiere vero e proprio nel gennaio del 2022.Svolte problematicheAttualmente ci sono...