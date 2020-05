La Curia Vescovile ha convocato per oggi alle 15 una conferenza stampa informativa relativa all’apertura di un’indagine che vede coinvolto un presbitero incardinato presso la Diocesi di Lugano. Saranno presenti il vescovo Valerio Lazzeri, il vicario generale Nicola Zanini e l’avvocato Fabiola Gnesa, presidente della Commissione diocesana di esperti per la gestione di casi di abusi sessuali in ambito ecclesiastico.