Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, visto la scomoda posizione del ferito, hanno richiesto l’intervento dell’Unità di intervento tecnico dei pompieri di Lugano. Mediante l’utilizzo dell’autoscala hanno calato l’operaio a terra dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Al momento l’esatta dinamica dell’accaduto non è nota.