La Polizia cantonale comunica che ieri, 14 giugno, poco dopo le 18.00, sul sentiero che porta al San Salvatore in territorio di Pazzallo, vi è stato un infortunio in montagna. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 80.enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Basilea Campagna è rimasto vittima di una caduta mentre scendeva dal sentiero, battendo la testa su un sasso. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Sud, sono intervenuti i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato l’uomo in ambulanza all’ospedale. Stando alle ultime indicazioni mediche l’80.enne ha riportato gravi ferite.