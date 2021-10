Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina poco dopo le 7.30 presso un’impresa di costruzioni in via alla Stampa a Cadro, fa sapere la Polizia cantonale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un operaio italiano 59.enne residente in Valle di Blenio mentre recuperava delle piastrelle da uno scaffale è caduto da un’altezza di circa un metro e mezzo, battendo la testa. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 59.enne ha riportato serie ferite, tali da metterne in pericolo la vita.