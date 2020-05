Un grave infortunio con esito letale è avvenuto oggi attorno a mezzogiorno in un cantiere in via Camoghè a Lugano. Come comunicato dalla Polizia cantonale in una nota, un 45.enne operaio italiano residente in provincia di Varese stava effettuando dei lavori di fissaggio dello scavo con armature. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è caduto dalla scala su cui si trovava da un'altezza di circa 5 metri. Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Il 45.enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.