Una 47.enne con doppia cittadinanza italiana e russa residente in provincia di Como è stata arrestata la settimana scorsa, il 12 agosto a Mendrisio malgrado su di lei pendesse un divieto d’entrata in Svizzera. Il 19 agosto, ossia ieri, è stata invece fermata a Lugano una 43.enne cittadina ucraina domiciliata nel Luganese. Lo rende noto il Ministero pubblico unitamente alla Polizia cantonale in un comunicato odierno in cui si parla di truffa e delitto contro la Legge federale sugli agenti terapeutici.