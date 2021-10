Il 3 ottobre è iniziata la 15.ma edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino con il grande ritorno del Casinò Lugano tra i partners della manifestazione e una serata speciale dedicata alla cultura enogastronomica francese sulla scia dei nuovi giochi lanciati nella casa da gioco luganese. Una cena a tutto champagne grazie a Laurent-Perrier che ha accompagnato il menu di Bernard Fournier ospitato al Seven The Restaurant di Lugano da Claudio Bollini. Un percorso gastronomico tra rolle di astice blu e caviale, terrine di foie gras, bisque di astice e il classico dolce Îles flottantes, per una selezione dei migliori champagne della Maison che affianca la manifestazione ormai da diversi anni: La Cuvée, Ultra Brut, Millesimé Brut 2008 e Cuvée Rosé. A esaltare il gusto di già gustose cosce d’anatra, il vino rosso, Chateau Faugeres, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 2016. Un percorso enogastronomico raffinato che ha coccolato gli ospiti all’insegna del buon gusto. Un inizio scoppiettante dopo che la kermesse è stata premiata come miglior evento enogastronomico dell’anno dalla prestigiosa rivista Food&Travel Italia.