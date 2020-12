È una storia che in molti hanno definito «assurda» quella che stanno vivendo gli inquilini di un palazzo di via Maraini, nel quartiere di Loreto a Lugano, raccontata sull’edizione di ieri. Gli abitanti, tra i quali ci sono anziani e famiglie, sono stati lasciati a più riprese senza riscaldamento e rischiano anche di rimanere senza luce negli spazi comuni. I problemi sono iniziati dopo l’acquisto dello stabile da parte di Narva Group, la società di ristrutturazione immobiliare che l’anno scorso ha comprato lo storico palazzo Carpano a Chiasso e sfrattato gli inquilini, per la maggior parte anziani.

«Quanto sta accadendo in via Maraini non mi stupisce», commenta il parlamentare e consigliere comunale di Chiasso Giorgio Fonio, che nella cittadina di confine si era occupato della situazione nel...