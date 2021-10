Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che la sponda sinistra del Vedeggio a Mezzovico-Vira è interessata da alcuni affioramenti puntuali di idrocarburi. L’inquinante, segnalato negli scorsi giorni nel corso d’acqua, viene al momento contenuto grazie al lavoro effettuato dai tecnici del DT in collaborazione con il Corpo civici pompieri di Lugano.

Sono allo studio soluzioni volte a bloccare la dispersione degli inquinanti prima dell’affioramento sulla sponda del fiume. Parallelamente, sono in corso approfondimenti per chiarire origine e cause del fenomeno, per il quale è stata sporta denuncia contro ignoti al Ministero pubblico.

Lo scorso 8 settembre è stata segnalata alle Autorità la possibile presenza di idrocarburi nel Vedeggio, all’altezza di via Cavazz nel Comune di Mezzovico-Vira. Prontamente, il Corpo civici pompieri di Lugano è intervenuto per assorbire l’inquinante tramite appositi sbarramenti e gli specialisti del Nucleo Operativo Incidenti (NOI) della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) sono intervenuti per approfondire origine e cause di questo fenomeno. Accertamenti successivi hanno permesso di delimitare la zona di origine dell’inquinamento, appurando che gli idrocarburi sono presenti nelle acque sotterranee e affiorano dall’argine in alcuni singoli punti, situati sulla sponda sinistra del Vedeggio. Queste osservazioni hanno inoltre permesso di ottimizzare il dispositivo pompieristico, che viene verificato giornalmente.

Viste le condizioni mutevoli, per esempio le naturali variazioni di portata del corso d’acqua che possono influenzare il buon funzionamento degli appositi materiali assorbenti, il DT ritiene necessario procedere alla messa in sicurezza della zona interessata, contenendo efficacemente la dispersione degli idrocarburi prima che possano affiorare lungo la sponda del Vedeggio. Allo scopo, sotto la supervisione della SPAAS, è stata avviata con urgenza una valutazione di fattibilità tecnica.

Vista l’inchiesta penale in corso, non verranno rilasciate dichiarazioni sugli approfondimenti in corso relativamente alle possibili origini, cause e responsabilità dell’inquinamento.

