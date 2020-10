Chi si trovava in via Pretorio oggi poco prima delle 10.30 ha assistito a una scena insolita. Un elicottero si è posato sul tetto di Palazzo di giustizia ed è ripartito poco dopo. Un velivolo è pure atterrato sul tetto dell’Hotel Eden a Paradiso, non prima di aver fatto calare due uomini. Scene degne di un film di azione, ma non c’è motivo di preoccuparsi. Come ci hanno riferito dalla Polizia cantonale, si tratta di un’esercitazione del Gruppo d’intervento. Cosa stessero esercitando, invece, non è noto: le Autorità al momento non hanno voluto esprimersi.