Il 2020 a Lugano si era chiuso con un robusto e controverso fermo di polizia. Un fermo avvenuto la sera del 28 dicembre, poco dopo le 23, all’interno del Quartiere Maghetti. Degli agenti della polizia comunale, intervenuti per disperdere un assembramento e controllare una decina di giovani «rumorosi e molesti» (così erano stati descritti), avevano fermato a terra e ammanettato (sferrando anche qualche pugno e almeno una ginocchiata) un giovane di origini irachene che si sarebbe rivelato poco collaborativo durante il controllo, arrivando anche a strappare - secondo quando riferito allora dal comandante Roberto Torrente - la giacca a uno degli agenti. La parte finale del fermo, in particolare l’ammanettamento, era stato filmato da un passate e condiviso su Instagram, dove in breve tempo era stato...