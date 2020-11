Un uomo è rimasto coinvolto in un curioso incidente questa mattina in via San Gottardo a Massagno, attorno alle 11.30. In base a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, il 67.enne italiano stava circolando a bordo di un furgone sulla rampa di accesso di uno stabile. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, l'uomo è uscito dall'abitacolo e il mezzo si è messo in movimento. Il conducente è quindi rimasto incastrato con le gambe tra il furgone e una parete. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della polizia Ceresio Nord, nonché i pompieri di Lugano per le operazioni di soccorso e per liberare l'infortunato. Dopo aver prestato le prime cure al 67.enne, i sanitari della Croce Verde di Lugano lo hanno trasportato in ospedale con l'ambulanza. Stando a una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato delle ferite non gravi agli arti inferiori.