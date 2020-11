Invece di rubare guardava l’arredamento

Mentre la sorella si dava da fare nella casa in cui si erano appena intrufolati, lui passeggiava per la cucina, stupefatto dalla qualità dell’arredamento. E già che c’era aveva aperto il frigorifero per fare uno spuntino. Particolare buffo di una vicenda criminale approdata stamattina in aula penale a Lugano, dove due ragazzi croati di venti e ventun anni sono stati condannati per una serie di furti perpetrati nel dicembre del 2018 a Mezzovico-Vira, Bedano, Viganello, Giubiasco, Pregassona, Gudo, Minusio, Locarno e Lugano. Il valore totale del maltolto è di 51 mila franchi, mentre la condanna decisa dal giudice Marco Villa ammonta a 10 mesi sospesi con la condizionale più l’espulsione dalla Svizzera per 5 anni. Difesi dagli avvocati d’ufficio Roberto Macconi e Chiara Buzzi, i due non si sono fatti vedere a Palazzo di giustizia. Pas mal: ammettevano comunque i reati, ad accezione di alcuni episodi di cui Villa alla fine non ha tenuto conto. Erano anche accusati di soggiorno illegale, ma il giudice ha stralciato questo reato perché il pernottamento dopo un colpo non è configurabile come soggiorno. Praticamente andavano e venivano da un campo rom di Milano.