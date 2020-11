Il Consiglio federale ha dato oggi il via libera all’esecuzione di progetti di ampliamento ferroviario per 165 milioni di franchi in Svizzera, 55 dei quali in Ticino. A sud della nuova galleria di base del Ceneri sono previsti adeguamenti infrastrutturali per consentire la circolazione a intervalli più brevi di treni merci lunghi, indica l’Esecutivo in una nota odierna, precisando che alcuni di questi interventi saranno eseguiti a Melide e tra Vezia e Capolago.