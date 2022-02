Un incidente della circolazione è avvenuto quest’oggi poco prima delle 12 a Massagno. Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che una 51.enne dominicana residente nel Luganese stava circolando in auto su via Generale Guisan. La donna, che proveniva da Savosa, stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi su via Ciusarella, quando ha investito un 45.enne cittadino srilankese residente nella regione. L’uomo stava attraversando la strada spingendo un passeggino che trasportava una bambina. La stessa non ha riportato ferite. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale Ceresio Nord, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'uomo in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 45.enne ha riportato serie ferite, non tali da metterne in pericolo la vita. Illesa la conducente della vettura.