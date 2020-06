Un atto d’accusa, quello firmato dal procuratore pubblico Moreno Capella, lungo 50 pagine. E riguardava solo le accuse mosse all’imputato principale (poi condannato a 30 mesi, in buona parte sospesi). Una lunga serie di truffe con lo stesso minimo comun denominatore: la presenza, al centro di tutto, di società farlocche (o «prevalentemente inattive», come le ha descritte il magistrato) da lui direttamente gestite. Società che sono state utilizzate in diverse occasioni per truffare le assicurazioni (in particolare la copertura infortuni). L’imputato offriva contratti di lavoro a persone - spesso amici e parenti - che in breve tempo, e dopo averne chiaramente falsificato e retrodatato la data d’assunzione, finivano in malattia e pretendevano dalle compagnie assicurative il versamento di stipendi...