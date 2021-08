L’ingresso di Galeazzi in Municipio apre prospettive interessanti per l’UDC a Lugano. Ne parliamo con il presidente nazionale Marco Chiesa. «È un ingresso agrodolce - premette -, mai nessuno potrà neanche minimamente pensare di compensare la mancanza di Marco Borradori. Adesso servono umiltà e impegno da parte di tutti, perché la città dovrà affrontare delle grandi sfide che ne determineranno il futuro. Penso al polo sportivo, al Campo Marzio, all’aeroporto, al mercato del lavoro e al rilancio dell’economia cittadina».Che consiglio dà a Galeazzi?«Auguro a Tiziano un buon inizio e soprattutto di essere in grado di portare sempre avanti una politica orientata al pragmatismo e alle soluzioni. Ne abbiamo bisogno».In Municipio dovrà sostenere il partito di maggioranza e alleato, la Lega, oppure...