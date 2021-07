L’occupazione della sede della Fondazione Vanoni in via Simen durante il corteo per il Molino ha riportato sotto i riflettori delle cronache un edificio, o meglio un isolato, che era destinato a cambiare faccia. Lo è ancora, ma in modo diverso da quanto immaginato una decina di anni fa. Era il marzo del 2012 quando la Fondazione, allora presieduta da Mimi Lepori Bonetti, illustrava il suo progetto per il comparto: ristrutturare lo stabile principale che accoglieva il centro educativo per giovani dai 3 ai 20 anni in situazioni di vulnerabilità (trasferito nel 2016 in via Brentani, dove l’ente paga l’affitto), demolire le vecchie costruzioni usate dalla Caritas (che nel frattempo ha traslocato a Pregassona) e realizzare tre nuovi edifici che avrebbero accolto un foyer del centro educativo, appartamenti...