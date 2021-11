Società finanziare con sede in Ticino - e forse anche in Mesolcina - sospettate, come i loro amministratori, di essere al centro di un sistema dedito al rientro in Italia di capitali illeciti e in alcuni casi perfino proventi di reato. Sono questi i sospetti che hanno spinto, ormai più di un anno fa, la Procura della Repubblica del tribunale di Milano a chiedere assistenza giudiziaria internazionale al Ministero pubblico ticinese.

Una rogatoria che ha portato negli scorsi mesi la polizia cantonale a effettuare diverse perquisizioni - in particolare nel Luganese - e a sequestrare del materiale informatico. Ma anche una rogatoria che negli ultimi mesi ha scatenato un lungo botta e risposta tra le parti, prima al Tribunale penale federale e poi al Tribunale federale, tra gli avvocati degli indagati...