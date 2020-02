Conta o non conta?

Non parliamo solo del moltiplicatore – ci arriviamo... – ma anche di altre tasse. Ad esempio quella pagata dai commercianti che occupano il suolo pubblico. «L’abbiamo abbassata del 15% – ha ricordato Foletti – in attesa di un nuovo regolamento che riveda tutto il sistema. Quello attuale è un po’ ‘borbonico’: tassiamo elementi singoli come il tavolino o il vaso di fiori». Secondo il municipale, comunque, la questione fiscale va regolata soprattutto a livello cantonale. «L’unico strumento dei Comuni è il moltiplicatore, che essendo uguale per tutti non permette di fare una politica selettiva». Non quanto la riforma fiscale promossa dal Cantone, «che è necessaria per mantenere le aziende in Ticino e attrarne di nuove; e quando parliamo di aziende non dobbiamo pensare ai capannoni, ma ad uffici, anche piccoli, che a Lugano possono insediarsi ovunque». «Tuttavia – ha sottolineato Valenzano Rossi – non dimentichiamo le piccole e medie attività che fanno vivere la città, come i commerci in centro. Anche per loro dobbiamo creare condizioni favorevoli, e un moltiplicatore attrattivo è uno dei modi per farlo, come garantire infrastrutture e servizi di alto livello». «Ma in un recente sondaggio sui criteri di scelta del Comune in cui stabilirsi – ha ribattuto Foletti – il moltiplicatore si è classificato al sesto posto. Meglio lavorare a livello cantonale con un sistema che permetta di puntare su determinate attività. Una è la ricerca, pensando all’apertura della facoltà di medicina». «Ma il moltiplicatore resta un elemento d’interesse – ha rilanciato Valenzano Rossi – E nei Comuni vicini ci sono aliquote molto interessanti, quindi Lugano deve rimanere attrattiva». Foletti non ci sta: «Mi arrabbio quando sento dire che a Paradiso pagano questo, a Porza quello... I nostri concorrenti non sono questi ‘Comuni boutique’, ma Zurigo e altre città svizzere. Noi dobbiamo giocare in Super League».



Congressi, congressi, congressi

Il braccio di ferro sul moltiplicatore ha aperto la breccia su un altro tema strategico per la città: su quali settori puntare dopo l’era delle banche? «Sicuramente sulle nuove tecnologie – ha esordito Valenzano Rossi – Portano benefici fiscali e creano collegamenti verso sud e nord. Poi bisogna scommettere sul turismo, con un occhio particolare al settore congressuale, per il quale è importantissimo accelerare nella realizzazione del nuovo polo al Campo Marzio. Ospitare congressi porta benefici alle aziende della regione e permette di posizionare Lugano a livello internazionale. In tutto ciò – conclude la candidata liberale radicale – non dimenticherei il settore bancario. Dobbiamo cercare di far mantenere i centri di competenza in Ticino, evitando che tutto sia spostato oltre Gottardo». «Condivido – ha detto Foletti – la piazza finanziaria è ancora importante, anche se purtroppo i centri di competenza sono a Ginevra e manca il collegamento aereo... Quanto ai congressi, abbiamo lavorato alacremente e ne ospiteremo uno di livello mondiale legato alla responsabile dello IOSI. Poi bisogna fare in modo che i partecipanti possano vivere la città: se durante un congresso i nostri ospiti vanno in piazza della Riforma per rilassarsi e non possono nemmeno parlare tra di loro perché un DJ ha messo la musica a tutto volume... allora abbiamo un problema».