«Abbiamo proprio avuto un’enorme fortuna, una grazia direi, visto che sono religioso». Sono le prime parole di uno degli inquilini della palazzina gialla in via Rompada 15A a Caslano, nella cui autorimessa (condivisa con l’edificio gemello, una palazzina rossa) ieri mattina poco prima delle 6 è scoppiato un incendio che ha portato all’immediata evacuazione dei due stabili e a un fermo. «Stavo dormendo, mentre mia moglie si preparava per portare mio figlio alla scuola estiva a Sorengo. A un certo punto mi ha svegliato, dicendomi di uscire, che c’era del fumo».

Il nostro interlocutore, dopo essere sceso, si accorge subito che qualcosa non va: assieme agli agenti della polizia c’è un uomo. Sa benissimo chi è: un «ragazzo di oltre 70 anni», come lo definisce lui, probabilmente svizzero-tedesco...