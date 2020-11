L’addio del sindaco e le bordate sui conti

«Ho chiesto di anticipare la discussione sul Consuntivo 2019 perché il trattamento a cui sono sottoposto mi procura regolari dolori alla schiena». Il sindaco di Morcote Nicola Brivio si è presentato così al Consiglio comunale dello scorso 27 ottobre, la cui registrazione audio è ascoltabile online sul sito del Comune. Un annuncio che ha lasciato di stucco i presenti. «Nel corso dell’estate mi hanno diagnosticato un tumore del sangue. A metà novembre avrò ulteriori risultati. Ho già comunicato al Municipio che lascerò la mia carica a fine legislatura». Per tale motivo, e per una «selezione delle priorità» nella sua vita, il sindaco Brivio non correrà quindi per le prossime elezioni comunali. Dopo un momento di silenzio generale è iniziata la discussione sui conti. L’inizio è stato ‘soft’, poi...