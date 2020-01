«Michele Bertini si ricandiderà», «Michele Bertini non si ricandiderà», «Michele Bertini correrà per la Lega», «Michele Bertini fonderà una lista civica». È da mesi - anzi, da anni - che il futuro politico del vicesindaco di Lugano è al centro di voci più o meno incontrollate. Perlomeno dal 15 giugno del 2018 quando concesse al CdT un’intervista infuocata (intitolata «Non sarò un municipale azzoppato») in cui sparava secco sul PLR parlando di «Atteggiamenti al limite dell’omertoso» da parte del partito. «Comportamenti - ci spiegò - che mi fanno riflettere sul mio ruolo attivo all’interno di esso». Nei mesi successivi la frattura sembrava almeno in parte essersi rimarginata, tanto che nel giugno del 2019 a La Regione aveva anticipato la volontà di ricandidarsi per un altro quadriennio. Ieri è arrivata invece la clamorosa notizia: Michele Bertini non figurerà, in aprile, tra i candidati PLR per il Municipio.



«Dinamiche negative»

Anche questa volta Bertini non le ha mandate a dire. «La decisione - ha spiegato - è legata a scelte personali che mi portano a volere e dovere investire maggiormente sulla mia attività professionale e personale. Il clima negativo all’interno del partito, soprattutto a Lugano, ha contribuito allo spostamento di queste mie priorità in questa fase della mia vita». Bertini si dice poi dispiaciuto di non poter seguire «gli importanti progetti avviati» e il grosso lavoro dei servizi e dei collaboratori. «In questi 12 anni di attività politica ho avuto la straordinaria possibilità di vivere in prima linea le Istituzioni e il Paese. Di questo ringrazio tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia e il PLR che mi ha dato l’opportunità di vivere questa esperienza».



«Anni burrascosi»

Ecco poi un’altra stoccata. «Mi riconosco nei valori cardini del PLR, anche se attualmente non mi riconosco sempre nelle modalità con cui vengono espressi e rappresentati». Bertini non ha apprezzato le speculazioni - ne parlavamo all’inizio - relative a un suo possibile cambiamento di partito, o di abbandono definitivo dell’impegno pubblico. E ha ringraziato chi, «in particolare in questi ultimi anni burrascosi», l’ha sostenuto.



Tra anticipazioni e smentite

Della non ricandidatura di Bertini a dire il vero in città si parlava da qualche giorno. Il 4 gennaio il portale TicinoToday aveva riferito di «rumors» in questo senso. Bertini però - da noi contattato mentre era in vacanza - aveva smentito, probabilmente per evitare di confermare alla stampa una notizia che voleva dare prima ai membri della Direttiva del PLR. Ieri infine - proprio durante la riunione della Direttiva PLR - è arrivata la conferma, capace di mettere in ombra (vedasi box a lato) la presentazione della lista liberale-radicale per l’Esecutivo. Già a fine dicembre il vicesindaco aveva comunque informato i vertici del PLR.



Badaracco: «Sono sorpreso»

Le reazioni all’annuncio del vicesindaco non sono mancate. Il collega PLR in Municipio Roberto Badaracco si è detto meravigliato e sorpreso. «Non me l’aspettavo - ci ha spiegato - visto che è entrato in Municipio attraverso elezioni superlative. È un cavallo di razza e mi spiace perdere un collega con cui ho lavorato bene e che ha ottenuto ottimi risultati». Bertini lascia però in polemica con il PLR. «Sono strascichi - analizza Badaracco - di quanto accaduto un anno e mezzo fa (tra cui i dissidi con l’ex presidente Giovanna Viscardi, ndr). Speravo fossero superati. Bertini non ha mai nascosto di essere deluso dal PLR, anche a livello cantonale. Sperava di avere maggior appoggio, anche se io credo che ce l’avesse». Senza Bertini il secondo seggio PLR è a rischio? «Per noi non è il miglior modo di iniziare (la campagna elettorale, ndr). PS e Verdi potrebbero raddoppiare e dunque a rischiare saremo noi o il PPD. Per il PLR sarebbe comunque incredibile passare, in pochi anni, da 3 municipali a uno soltanto. Per questo chi sarà in lista dovrà impegnarsi al massimo».



Valenzano Rossi: «Secondo seggio a rischio»

«È una grave perdita - ci ha spiegato la capogruppo PLR Karin Valenzano Rossi - e per la Città e per il partito. Sono sinceramente dispiaciuta e rattristata e sì, anche secondo me senza Michele il secondo seggio potrebbe essere a rischio».