L’aeroporto come il Monopoly: tornano tutti al «Via!»

Sul passaggio dell’aeroporto di Agno in mani private si riparte da zero, o quasi. Lo ha stabilito il Municipio di Lugano, che ha revocato la sua decisione di approfondire il discorso con due dei sei gruppi candidati a rilevare la gestione dello scalo: la cordata Amici dell’aeroporto, rappresentata da Giovanna Masoni Brenni e guidata da Lindsay Owen-Jones e dalla famiglia Bonomi, e quella formata da Stefano Artioli, Oscar Crameri, Rolf Marending e Massimo Malgorani. Niente «finale», almeno per ora. Il tormentato iter, frenato dai ricorsi di tre dei gruppi esclusi, è stato riportato alla fase iniziale, con il Municipio che dovrà riesaminare tutti i progetti. «Ripartiamo dal momento in cui avevamo ricevuto le offerte» ha spiegato il sindaco Marco Borradori. Resta valido il bando, o meglio il testo...