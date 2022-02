E l’aeroporto? È sempre là, nello stesso posto. Lo è fisicamente, ma anche politicamente: la Città sembra ancora lontana da quella cessione ai privati che si era prefissata con l’avallo del Consiglio comunale dopo la liquidazione di Lugano Airport. Non che a Palazzo civico qualcuno abbia cambiato idea: la procedura è stata più volte rallentata da un intreccio di contestazioni più o meno esplicite da parte un po’ di tutti i gruppi in corsa per avere le chiavi dello scalo. E la formula scelta per decidere a chi assegnarle, cioè la call for expression of interest, che alcuni pensavano fosse più flessibile e gestibile del classico concorso pubblico, si è rivelata un labirinto giuridico in cui l’autorità pubblica, più di una volta, ha sbagliato strada. Per esempio quando il gruppo di lavoro cha...