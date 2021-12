L’aggressore della donna del Balestra a piede libero, le donne protestano davanti alla Procura

«Non vi scriviamo per augurarvi buone feste, ma perché purtroppo è ancora necessario scendere in strada e far sentire la nostra voce a fronte dell’inerzia delle autorità nel contrastare la violenza maschile sulle donne». Così comincia il comunicato del collettivo femminista «Io l’8 ogni giorno» per annunciare il presidio di sorellanza e protesta davanti alla Procura di Lugano per questo pomeriggio alle 14.

Il presidio è stato organizzato a seguito della brutale aggressione, riportata dal Corriere del Ticino, di domenica scorsa all’autosilo Balestra di Lugano. «Come è possibile, si sono chiesti in molti, che una donna minacciata di morte, aggredita e che è riuscita a salvarsi grazie all’intervento di terzi, si ritrovi ora a dover vivere nella paura, in gabbia, mentre il suo aggressore è lasciato a piede libero? - scrive i collettivo - Purtroppo questo non è un caso isolato. È anzi ciò che normalmente succede in queste situazioni. Le donne minacciate e aggredite ancora oggi non ricevono il dovuto ascolto e la dovuta protezione. Nonostante le denunce, i colpevoli vengono lasciati liberi e possono continuare a terrorizzare, molestare e aggredire. Anche i provvedimenti restrittivi si rivelano purtroppo spesso illusori ed inefficaci, come dimostrato dal recente tentato femminicidio di Solduno».