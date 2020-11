Un elicottero sorvola la città. Sopra Piazza Riforma si blocca e lo fa calare come un regalo al centro della piazza. È un grande abete, che da oggi e per tutto il periodo dell’Avvento accompagnerà le festività dei luganesi e di chiunque vorrà giungere a Lugano.

Un Natale, che la Città ha deciso di voler celebrare mantenendo alcuni rituali consueti, l’allestimento dell’albero e un gioco di luci che porteranno colore a un ambiente che durante l’anno ha vissuto momenti bui. Al momento non è dato sapere se anche i mercatini torneranno non solo a decorare le vie cittadine, ma anche a proporre gli apprezzati prodotti artigianali e culinari locali. La notizia inerente al programma completo per le festività, verrà comunicato dal Municipio nei prossimi giorni. Nel frattempo, chiunque raggiungerà Piazza Riforma, seguendo la silhouette del grande abete potrà portare lo sguardo al cielo.