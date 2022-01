Ha ramificazioni anche a Lugano l’inchiesta che ha portato - di nuovo - sotto la lente degli inquirenti un imprenditore di 59 anni attivo in Lombardia. Il nome dell’uomo, già indagato (ma poi assolto in primo grado) anni fa in quanto sospettato dai magistrati di Reggio Calabria di essere vicino alla ‘ndrangheta, è spuntato in un’indagine che ha portato al sequestro delle quote azionarie di otto società informatiche, capitalizzate per circa 6 milioni di euro e in grado di generare una cifra d’affari annua di circa 15 milioni. L’indagato era attivo soprattutto nel comasco, ma le società - come riferito dall’ANSA - avevano sede a Milano, Roma e in Ticino. I sequestri sono stati effettuati su ordine della Direzione investigativa antimafia di Milano e su disposizione della sezione Misure di prevenzione...