La musica in sottofondo, i cocktail colorati, le chiacchiere e i sorrisi. In questo primo weekend di locali aperti, giovani e meno giovani, un po’ «in tiro» per l’occasione e malgrado qualche goccia di pioggia, si sono raccolti nel centro di Lugano per riprendersi, della propria città, anche quel côté mondano che è tanto in contrasto con le distanze sociali che da qualche mese fanno ormai parte delle nostre vite. Distanze tuttora necessarie per evitare una nuova ondata di contagi ma che, con i dovuti adattamenti attuati dai bar, possono coesistere con un ritorno graduale alla normalità fatto anche, perché no, di qualche brindisi dopo l’orario di lavoro o il sabato pomeriggio.

Un rituale sociale

Sì perché, che sia tra amicizie consolidate, nuove conoscenze o tra colleghi, l’aperitivo sembra essere stato inventato apposta per ridurre le distanze sociali, alleggerire la mente dalle tensioni del lavoro ed entrare nel mood del tempo libero in compagnia degli altri. Un rituale che molti hanno fatto fatica ad abbandonare. La voglia di tornare a vivere la città anche attraverso i suoi bar rende però ora meno faticoso il rispetto delle regole imposte come condizione per riaprire. Regole che esistono e, un giro per il centro lo conferma, vengono applicate eccome, contrariamente a quanto viene insinuato nel video di un privato cittadino, filmato e caricato venerdì sera su YouTube, in cui si afferma che a Lugano non vigano restrizioni, che il virus sia un mezzo di potere e che l’uso delle mascherine sia addirittura pericoloso. Teorie che non desideriamo commentare in questa sede (di mascherine, ad esempio, abbiamo già ampiamente parlato), certo è, però, che non è vero che si sta facendo finta che nulla sia successo e la pandemia sia passata.

Locali che si reinventano

I gestori dei locali, che ne hanno passate delle belle, lo sanno bene. Ne abbiamo parlato molte volte anche sul CdT. Per tornare in attività, i bar si sono dovuti adattare, se non addirittura reinventare. Chi ha installato un bancone esterno, che è quasi un bar mobile utile anche per il take away, come il bar Mauri, chi come Gabbani ha dovuto rinunciare a più della metà dei posti disponibili perché molti erano in piedi, chi ancora, come La Dispensa, ha chiesto consiglio direttamente alle forze dell’ordine, una volta che si sono presentate per i controlli di rito, sugli accorgimenti che ancora bisognava implementare. «Solo ieri (venerdì, ndr.) abbiamo avuto quattro controlli - ci confessa Gabriele Stillitani che gestisce La Dispensa - ma va bene così. La prima volta che sono venuti, ne abbiamo anche approfittato per chiedere consiglio su alcune regole che non risultavano poi così chiare. Abbiamo colto i suggerimenti che ci hanno dato e ora siamo tranquilli».

Maggiori distanze, meno posto per tutti

Tra le principali novità introdotte ci sono il servizio unicamente al tavolo, le distanze tra i tavoli (che per molti locali hanno significato rinunciare a dei posti per mancanza di spazio) e gruppi composti di un massimo di quattro persone. Questi aspetti hanno creato molti o nessun problema, a dipendenza del tipo di locale che si possiede: quelli con molti tavoli e pochi posti in piedi non ne hanno risentito particolarmente, quelli che invece accoglievano molti clienti al bancone hanno dovuto rinunciare a buona parte del potenziale guadagno.

Clientela tutto sommato rispettosa

«Le persone sono contente di poter finalmente tornare e generalmente sono comprensive e rispettano le misure più evidenti - racconta un barman -, non sempre si rendono però conto che le postazioni vanno sanificate ad ogni cambio di cliente. Capita quindi che si siedano meccanicamente anche al tavolo sporco, senza chiedere niente a nessuno, pur di non rischiare di perdere il posto». Le precauzioni imposte dalle autorità, girando per il centro, sembrano effettivamente venire considerate. Certo, capita che, una quinta persona o una coppia di passaggio, si fermino al tavolo a salutare un gruppo il cui numero ha già raggiunto la soglia massima. Se la sosta non diventa troppo lunga, gli esercenti tendono a non essere eccessivamente fiscali. Pur non avendo creato problemi degni di nota, le cose diventano talvolta un po’ più difficili dopo qualche bicchiere, racconta un altro barman. E ci si dimentica per un momento che l’aperitivo non può ancora tornare ad essere esattamente quel rito sociale tanto caro a molti. E ci si riavvicina per colmare quelle distanze che in fondo, più che sociali, dovrebbero essere solo fisiche. Ma che devono esserlo ancora per un po’ anche se ora, almeno, possiamo nel frattempo fare un brindisi in compagnia. E non è poco.

