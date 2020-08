«Non fermiamo il futuro. Mettiamoci al lavoro e avanti con il tram-treno». È così che si chiude una lunga lettera in difesa del progetto tram-treno firmata dai sindaci di Lugano, Bioggio, Manno, Agno, Caslano, Magliaso e Ponte Tresa (e dunque dei comuni che saranno attraversati dalla tratta). Una lettera che invita a non perdere tempo e che fa preciso riferimento alle criticità espresse nei confronti del progetto. Un appello che sembra rivolto anche a chi - come l’Associazione traffico e ambiente, la Società ticinese per l’arte e la natura e i Cittadini per il territorio - si è opposto al tracciato del tram-treno perché intende salvare la linea di collina (di cui è previsto lo smantellamento). «La rete tram-treno - spiegano Marco Borradori, Eolo Alberti, Giorgio Rossi, Thierry Morotti, Emilio Taiana, Roberto Citterio e Daniel Buser - riveste un ruolo fondamentale per l’intera mobilità del Luganese. Il progetto, il cui costo stimato ammonta a 418 milioni di franchi, finanziato dalla Confederazione nella misura di 290 milioni, unirà con un mezzo di trasporto sostenibile e performante il Malcantone, il Basso Vedeggio e il centro di Lugano, andando a costituire l’ossatura della mobilità di tutto il distretto». Nella lettera, che è un’iniziativa di Bioggio, i sindaci dicono di aver grande rispetto per chi teme che la realizzazione della nuova rete di tram-treno metta a repentaglio la mobilità di aree apparentemente non interessate direttamente dal progetto. «Ma siamo certi della bontà di ogni suo contenuto, frutto di lunghe trattative e di sostanziali risposte proprio a questi dubbi. A ogni obiezione è stata data risposta, una risposta concreta e ponderata. La notizia che siano state presentate opposizioni è comprensibile, ma è con serenità che vanno affrontate. Con la tranquillità di aver concepito e riassunto un progetto equilibrato e apprezzato dai più». Ma c’è di più.