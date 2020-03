Favorire e promuovere progetti che vedono nell’alleanza tra arte e salute un nuovo strumento per aumentare la qualità di vita delle persone. È questo lo scopo del progetto «Cultura e salute» ideato nell’ambito della partnership tra la Divisione cultura della Città di Lugano e la Fondazione IBSA per la ricerca scientifica e presentato ieri a Villa Ciani. In un momento molto delicato come quello attuale per case di cura, case anziani e strutture sanitarie in generale, questo progetto guarda avanti, in un futuro che si spera più sereno, prevedendo l’impiego delle arti visive e performative nei luoghi di cura presenti sul territorio di Lugano.

Come ci spiega il direttore della Divisione cultura Luigi Di Corato, «non si tratta di puro intrattenimento artistico all’interno delle strutture, bensì...