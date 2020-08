Dopo sei anni di programmazione, di cui cinque in Via Canonica e uno in residenza presso lo spazio culturale indipendente Morel, il Collettivo Sonnenstube ha deciso di proporsi con un nuovo format espositivo itinerante. Sulla scorta di quanto già accade in altre città della Svizzera, Sonnenstube e la Città di Lugano hanno identificato insieme alcuni edifici pubblici senza destinazione definitiva, che si adattano alle esigenze espositive della programmazione del Collettivo: Villa Florida, o meglio ciò che resta dopo la sua demolizione del 1977 (e cioè la casa del custode all’entrata del bellissimo parco nel quartiere di Loreto), e Villa Costanza a Viganello. Complice nel progetto, la Città – con le Divisioni Cultura e Gestione e manutenzione - ha in particolare ritenuto interessante concedere temporaneamente questi spazi a titolo gratuito per produrre cultura alternativa di alto profilo e al contempo proporre nuovi luoghi di aggregazione, oggetto di sicuro interesse per i cittadini.