L’arte è fondamentale, perché racconta una storia. Una storia filtrata dalla visione dell’artista. Per questo è importante: narra le pulsioni dell’animo umano». È orgoglioso Robert Phillips, nuovo direttore artistico, nel presentare questa «extra time exhibition» di WopArt. Una sorta di «interludio, un intermezzo» tra la quinta (che si è tenuta solo online) e la sesta edizione (in programma a settembre 2022) della Work on Paper Fair, per usare le parole di Paolo Manazza, artista, esperto di arte contemporanea e giornalista culturale, tra i padri fondatori della manifestazione luganese. La fiera dedicata (prevalentemente) alle opere d’arte su carta è ospitata a partire da domani (e fino a domenica) presso il Centro Esposizioni.

Ritrovarsi in presenza

Gli organizzatori hanno puntato sul ritorno...