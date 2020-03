(Aggiornato alle 11.30) Ore 10 di sabato 14: il supermercato della Coop di Canobbio è preso d’assalto. All’entrata del parcheggio una pattuglia della polizia con i lampeggianti in funzione blocca le vetture e le fa uscire dalla stradina a nord. L’agente, molto cortese, a chi chiede cosa sia successo risponde: «Mi spiace, è pieno così di clienti, c’è la ressa: il gerente dice che è meglio non entrare”. La spesa ai tempi del coronavirus. Ciò che è successo in Lombardia giorni fa, e ieri oltre Gottardo, ora succede qui.