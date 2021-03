No, non è stato un bel sabato sera. Michele Bertini, vicesindaco di Lugano, direttore del Dicastero sicurezza e spazi urbani, condanna senza se e senza ma le aggressioni alle forze dell’ordine verificatesi sabato sera alla Foce. Allo stesso tempo, però, tende una mano ad adolescenti e giovani adulti. Perché, afferma, «l’esuberanza giovanile non sta trovando sfogo da oltre un anno a causa della pandemia e delle relative chiusure».

Insomma, l’assembramento di ieri era dettato (anche) da una certa voglia di evadere. Libertà, ecco. «Ho diversi amici-genitori. Hanno figli attorno ai diciassette anni, mi dicono che è complicato tenerli a casa. Con questo, assolutamente, non voglio giustificare la violenza. Anzi, esprimo come sempre vicinanza e solidarietà alla polizia, confrontatasi ad una situazione oggettivamente difficile. Una ventina di agenti a fronte di centinaia e centinaia di persone».

Il problema, fa notare Bertini, «non è la Foce in quanto tale». Il riferimento è a quanto successo in passato lungo il Cassarate. «Di fatto, è il solo posto dove i giovani possono andare. Capisco, quindi, la frustrazione. Come capisco la frustrazione di chi ha locali e ristoranti e deve tenere chiuso, o delle società sportive che non possono accogliere spettatori. L’insofferenza, lo ripeto, è alla base di questo assembramento. E ripeto anche che la deriva violenta non va bene».

Bene, ma cosa può fare la Città in merito? «È più un problema della società in generale, non dell’autorità comunale. Pensare che noi possiamo risolvere una simile problematica è da ingenui. Non abbiamo la bacchetta magica. La tipica esuberanza giovanile, ad oggi, è repressa. Non ha sbocchi. In questo preciso momento storico non è facile essere adolescenti o giovani adulti».

Bertini, in conclusione, precisa che quanto successo sabato sera non ha legami con le recenti dinamiche dell’ex Macello. «Gli assembramenti alla Foce sono un problema dall’ inizio del lockdown, nel 2020».

