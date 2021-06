«Ora, di fronte a una frattura sociale come quella prodotta dalla questione del Molino la politica non può semplicemente trincerarsi dietro le procedure, altrimenti il politico non fa il suo lavoro ma fa semplicemente l’”amministratore”, e in questo momento, per di più, lo sta facendo con comunicazioni cacofoniche e confuse». Con queste parole l’Associazione ticinese dei giornalisti (ATG) punta il dito contro le comunicazioni delle autorità in Ticino e il rapporto con gli organi di stampa, «spesso più sopportati che non aiutati a svolgere il loro lavoro». Questo, «benché ci sia di mezzo una inchiesta della magistratura che deve stabilire le responsabilità precise di tutti gli attori coinvolti e ci siano quindi limiti e procedure da rispettare», si legge nella nota del sodalizio. «Sta alle autorità, e la stampa ne renderà conto, di trasmettere alla città e al Paese un messaggio “politico” capace di far capire che le istituzioni si stanno prendendo cura di questa frattura sociale, perché in piazza il 5 giugno è andato anche – e forse soprattutto – chi è preoccupato per la capacità dello Stato di essere al servizio dei suoi cittadini, tutti, e non contro di loro, o una parte di loro. C’è bisogno di un messaggio di coesione, e questo solo la politica e i politici possono darlo».