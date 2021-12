La punta del tendone visibile in lontananza, l’atmosfera quasi fiabesca, condita da zucchero filato e popcorn. L’odore particolare e inconfondibile che si respirava una volta varcato l’accesso. Le luci che si spengono poco prima di dare il via allo spettacolo che ammalia grandi e piccini. Sono tantissimi i bambini che in Ticino, negli ultimi decenni, si sono potuti immergere nel mondo del circo. Fino a pochi anni fa erano due quelli più «grandi»: il Circo Nock e il Circo Knie. Il primo ha cessato la propria attività nel 2019 dopo 158 anni di onorato servizio. Allora, la famiglia che lo gestiva aveva motivato la decisione di fermarsi con i deficit, la concorrenza, la sempre maggiore difficoltà a trovare luoghi per issare il tendone e i requisiti più severi necessari per l’impiego di animali....