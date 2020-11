L’attentato terroristico al quinto piano della Manor di Lugano per mano di una 28.enne svizzera ha immediatamente scatenato la reazione delle principali testate giornalistiche online delle nazioni di confine e anche di quelle ben più lontane. Oltre alla presa di posizione del cancelliere austriaco Sebastian Kurz, giunta ieri sera poco dopo la fine della conferenza stampa indetta dalle autorità ticinesi, in cui esprimeva solidarietà «alla Svizzera in queste ore difficili» e «condannava l’attacco terroristico islamista a Lugano», la vicenda luganese è rimbalzata, oltre che da nord a sud della Penisola, anche in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Portogallo, in Polonia, in India, in Malesia e anche in Israele. Ma andiamo con ordine.