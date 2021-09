L’udienza il 29 settembre

Intanto, domenica dall’Italia arriverà Aya Biran, zia e tutrice legale di Eitan, per chiedere il ritorno immediato del bambino in Italia. Il 29 settembre, a Tel Aviv, si tererà l’udienza per stabilire se c’è stata o meno sottrazione internazionale di minore. La vicenda, oltre ad avere ampia eco in Italia, sta iniziando a interessare anche i media israeliani. C’è chi sussurra che la custodia del bambino sia legata altresì al risarcimento destinato a Eitan per la tragedia del Mottarone. Il nonno, Shmuel Peleg, è indagato a Pavia per sequestro di persona.