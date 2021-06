In aggiornamento - Sono migliaia le persone, tra molinari, simpatizzanti e altri autogestiti giunti dalla vicina Penisola e da oltre Gottardo, che si sono riunite questo pomeriggio in Piazza Riforma - ribattezzata per il corteo Piazza Rivolta - per protestare contro la parziale demolizione dell’ex Macello avvenuta lo scorso weekend.

Il corteo è partito direzione ex Macello

Attualmente il corteo si sta svolgendo in un clima tranquillo e a ritmo di musica, nonostante il massiccio dispiegamento di polizia, con molti agenti in borghese, giunta anche in rinforzo dalla Romandia. Intanto, la folla ha lasciato Piazza Riforma tra cori, musica e balli in direzione del Parco Ciani. Il gruppo si è compattato con davanti lo striscione «Lotta, passione, autogestione». Più tardi si preannuncia una festa con musica per il prosieguo della manifestazione.

L’autosilo di Piazza Castello è stato imbrattato con dei graffiti e anche diverse vetrine su viale Cattaneo.

Inoltre, sono stati segnalati danneggiamenti a un esercizio pubblico a Viganello e in rete la cosa è immediatamente stata associata alla manifestazione. Stando a nostri controlli però non ci sarebbe alcuna correlazione e i fatti sarebbero accaduti molte ore prima. La polizia infatti era sul posto per i rilievi del caso.

Su viale Stefano Franscini

Attorno alle 17.15 il corteo ha poi cominciato a risalire viale Stefano Franscini. Nel frattempo si sono moltiplicati muri e vetrine imbrattati, ma dal corteo arriva l’appello: «Abbiamo saputo che c’è un gruppo di Black bloc che sta facendo danneggiamenti. Smettetela. Noi tutti ci distanziamo. Così abbiamo solo da perderci». E c’è anche chi sta tentando di pulire i graffiti, come quelli fatti a un bus della TPL.

In piazza Molino Nuovo

Poco dopo le 18 in piazza Molino Nuovo si è anche arrivati alle mani quando qualcuno ha acceso un fuoco sotto un albero. Sono state proprio persone vicine alla causa del Molino a intervenire e a farli allontanare. «Questi non sono di Lugano. Non vivono a Lugano. Domani mattina non ci saranno più e saremo noi a dover poi gestire la situazione».

Attorno alle 18.40 la RSI ha fatto sapere che un suo collaboratore sarebbe stato spintonato durante il corteo.

Situazione invariata

Da oltre un’ora il corteo ha raggiunto piazza Molino Nuovo, dove si è fermato, ma la folla non accenna a diminuire.

