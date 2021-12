L’avvocato Costantino Castelli risponde alle affermazioni del Municipio di Lugano. Oggi la Città aveva fatto sapere in una nota stampa che «in merito alla richiesta di recupero di masserizie ed effetti personali», fin da subito (fin da dopo lo sgombero di fine maggio) «il Municipio aveva offerto la possibilità di recuperare gli oggetti rimasti negli spazi dell’ex Macello secondo una modalità definita con l’avvocato. Quest’ultimo non ha mai dato seguito a quanto previsto e fino a oggi il Municipio non ha più avuto alcun riscontro o richiesta in merito».