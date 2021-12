L’effetto Florida e la Lugano tra le città più vecchie d’Europa

Lugano primeggia da anni nella non ambitissima classifica delle città svizzere con l’età media più alta. Un dato che per un centro urbano può essere indicativo di molti aspetti. Indicativo della sua qualità di vita, delle prospettive economiche e professionali, delle capacità d’innovazione, del rapporto tra costo della vita e salari ma anche dell’offerta culturale e di svago. Un dato, quello dell’età media, che il Municipio considera «un osservato speciale», perché il problema a Lugano c’è e il paragone con le altre città elvetiche non lascia molto spazio all’interpretazione.

Sei anni in più che a LosannaA Lugano l’età media è di 45,7 anni. A Zurigo di 41,3, a Basilea di 42,6, a Lucerna di 41,3, a Coira di 43,9 e a Winterthur di 40,1. In Svizzera romanda spiccano il 40,5 di Ginevra, il 41,7...