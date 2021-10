Un’accelerazione silenziosa. Parliamo di barche elettriche, che pian piano si stanno diffondendo anche sui nostri laghi. Lo conferma un dato fornitoci dalla Sezione della circolazione del Cantone: negli ultimi quattro anni le e-boat sono quintuplicate. Sul Ceresio sono passate dalle 4 immatricolate nel 2018 alle 21 del settembre di quest’anno – escluse le barche a vela – mentre sul Verbano sono salite da 4 a 19. I numeri sono bassi e quindi vanno presi con le pinze ma la rotta verso una navigazione più sostenibile sembra tracciata. Sta andando in questa direzione anche la Società Navigazione Lago di Lugano che ad agosto ha fatto entrare in servizio il suo primo battello di linea totalmente elettrico.

Cosa si prova a stare a bordo di una barca elettrica? «È come volare sull’acqua, c’è meno attrito» racconta Wolfango Fieni, titolare di un cantiere nautico a Caslano. Grazie alla presenza dei foil – delle «alette» posizionate sullo scafo – le e-boat danno effettivamente la sensazione di essere sospesi sull’acqua. Ma così si «sente» meno il lago? «Si sente di più – obietta Fieni – nel senso che il motore è molto più silenzioso e quindi permette di ascoltare il rumore dell’acqua. Con un attrito minore, poi, si può quasi stare in piedi sulla prua».

Nonostante l’interesse per le barche elettriche sia in crescita, Fieni spiega che non è facile venderle. «I costi sono ancora abbastanza elevati». Sulla stessa frequenza Flavio Bucher, direttore del Nautica’s Service di Bioggio: «Proponiamo sempre i motori elettrici ai nostri clienti ma costano ancora tanto». Ultimamente, comunque, non è facile vendere nemmeno le imbarcazioni classiche. «I fornitori tardano a consegnarle a causa della pandemia, con tempi di attesa che arrivano fino al 2023» aggiunge Bucher. Stesso discorso per i pezzi di ricambio.