Capriasca nel 2016 era stato probabilmente il Comune più equilibrato politicamente del Cantone, con Lega/UDC, PPD, PLR, PS e Sinistra indipendente a dividersi equamente le preferenze (nel dettaglio: rispettivamente il 21,8% delle schede, il 18,5%, il 20,2% e il 19,7%). Ne erano risultati due seggi per ogni forza politica, salvo il PPD che si era dovuto accontentare di uno, ma che aveva espresso il sindaco Andrea Pellegrinelli. A cinque anni di distanza l’equilibrio sembra essersi rotto: sia a destra che a sinistra vi sono state delle scissioni e c’è una lista civica in più. Inoltre negli ultimi mesi la tensione politica è cresciuta, tanto che tre municipali hanno deciso di non ripresentarsi anche per questo motivo: i due PLR Lorenzo Orsi e Michele Lepori, e l’UDC e vicesindaco Alessandro Fontana....