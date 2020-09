Un progetto che ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale anche in virtù della sua applicabilità ad altre realtà di quartiere o comunali, in Ticino e nel resto della Svizzera. In particolare il «Laboratorio sociale» ha beneficiato di un contributo finanziario da parte della Società svizzera di utilità pubblica e si è aggiudicato il premio engagement-locale, destinato a progetti che promuovono il volontariato a livello locale in modo sostenibile. Con la collaborazione e il sostegno di numerosi enti pubblici e privati, associazioni e operatori presenti sul territorio, il progetto di riqualifica dell’area di via Industria ha avuto ripercussioni positive sul benessere della popolazione e sull’intera area, favorendo l’integrazione e la coesione sociale nonché un nuovo e diverso impiego degli spazi pubblici. Molte le iniziative e attività proposte, dalle feste di quartiere, alle feste per bambini, dallo sport all’aperto, alle giornate di pulizia di aree pubbliche, dall’aiuto allo studio ai laboratori creativi. «Molto altro ancora - spiegano i responsabili - si sta facendo e si ha in progetto di fare, come ad esempio il rifacimento del parco giochi, un nuovo asilo nido/sala multiuso per i bambini da 0 a 3 anni inteso come spazio di socializzazione e in cui ospitare atelier nella stagione invernale. E c’è anche la creazione di orti condivisi. L’associazione non ha scopo di lucro e vuole essere un interlocutore privilegiato nelle questioni che riguardano la coesione sociale, l’integrazione, gli spazi comunitari e le problematiche territoriali, a qualsiasi livello di organizzazione comunitaria e nell’interesse della collettività, con particolare attenzione per le fasce più sfavorite di popolazione.